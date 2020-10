Elisabetta Gregoraci in nero è regina di stile al GF Vip. Ma ecco quanto costa il suo abito (Di sabato 17 ottobre 2020) Anche nella decima puntata del GF Vip Alfonso Signorini ha punzecchiato Elisabetta Gregoraci. Il conduttore ha dedicato ampio spazio al feeling nella Casa con Pierpaolo Pretelli. Amici speciali ma nulla di più ha più volte sottolineato lei, che continua a gelare il modello ma lui, di tutta risposta, non molla la presa. E a ogni diretta ci si mette pure Signorini, che ha dato loro la sua benedizione. Nell’ultima ha anche sottoposto i due a una intervista doppia. Non proprio in stile le Iene, più un “interrogatorio cortese”. La prima domanda per Pierpaolo è che cosa lo fa impazzire di Elisabetta. E lui prontissimo: “Il suo sguardo”. “È una persona fantastica, pura, per bene, difficile da trovare”, la risposta di lei. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Anche nella decima puntata del GF Vip Alfonso Signorini ha punzecchiato. Il conduttore ha dedicato ampio spazio al feeling nella Casa con Pierpaolo Pretelli. Amici speciali ma nulla di più ha più volte sottolineato lei, che continua a gelare il modello ma lui, di tutta risposta, non molla la presa. E a ogni diretta ci si mette pure Signorini, che ha dato loro la sua benedizione. Nell’ultima ha anche sottoposto i due a una intervista doppia. Non proprio inle Iene, più un “interrogatorio cortese”. La prima domanda per Pierpaolo è che cosa lo fa impazzire di. E lui prontissimo: “Il suo sguardo”. “È una persona fantastica, pura, per bene, difficile da trovare”, la risposta di lei. (Continua dopo la ...

