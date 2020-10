Crimi vuole rendere l'app Immuni obbligatoria, eliminando le attuali garanzie (Di sabato 17 ottobre 2020) AGI - "Occorre potenziare l'utilità della app Immuni, rendendola obbligatoria per l'accesso a determinati luoghi o servizi e verificando che tutto il sistema sanitario sia in grado di sfruttarne le potenzialità. Ed è molto importante che tutti i cittadini la scarichino e che Enti locali e associazioni di categoria facciano campagne per rafforzare la consapevolezza di tutti rispetto a questo strumento”. Lo afferma il capo politico ad interim di M5s, Vito Crimi, che vuole cambiare le garanzie in vigore. L'attuale stabilisce che "il mancato utilizzo dell'applicazione non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento". Per Crimi “la situazione si ... Leggi su agi (Di sabato 17 ottobre 2020) AGI - "Occorre potenziare l'utilità della app, rendendolaper l'accesso a determinati luoghi o servizi e verificando che tutto il sistema sanitario sia in grado di sfruttarne le potenzialità. Ed è molto importante che tutti i cittadini la scarichino e che Enti locali e associazioni di categoria facciano campagne per rafforzare la consapevolezza di tutti rispetto a questo strumento”. Lo afferma il capo politico ad interim di M5s, Vito, checambiare lein vigore. L'attuale stabilisce che "il mancato utilizzo dell'applicazione non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento". Per“la situazione si ...

Ultime Notizie dalla rete : Crimi vuole Così Crimi vuole evitare il voto sul limite dei due mandati Il Foglio Crimi vuole rendere l'app Immuni obbligatoria, eliminando le attuali garanzie

Lo afferma il capo politico ad interim di M5s, Vito Crimi, che vuole cambiare le garanzie in vigore. L'attuale stabilisce che "il mancato utilizzo dell'applicazione non comporta alcuna conseguenza ...

Lo afferma il capo politico ad interim di M5s, Vito Crimi, che vuole cambiare le garanzie in vigore. L'attuale stabilisce che "il mancato utilizzo dell'applicazione non comporta alcuna conseguenza ...