Costacurta | “Non so dove finiscono i demeriti dell’Atalanta e iniziano i meriti del Napoli”

Nonostante la grande vittoria del Napoli che al San Paolo ha rifilato quattro reti all'Atalanta di Gasperini nei primi 45′, negli studi di SkySport gli opinionisti hanno voluto sottolineare che al di là di un Napoli stratosferico si è vista in campo la peggiore Atalanta di sempre. Questo il commento di Costacurta "Sarebbe bello capire dove iniziano i meriti del Napoli e finiscono i demeriti dell'Atalanta. Io credo che siano prevalenti i demeriti dell'Atalanta. Gli azzurri l'hanno preparata bene ma il livello espresso dall'Atalanta non è stato il solito".

