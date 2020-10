Alfonso Signorini, una notizia pessima: lo ha saputo appena sveglio (Di sabato 17 ottobre 2020) Niente da fare per Alfonso Signorini. Sabato mattina, 17 ottobre 2020, puntuale come un orologio svizzero è arrivata la notizia che di certo non avrà dato una svolta alla sua giornata. Ancora una volta, infatti, gli ascolti tv del suo GF Vip non riescono a sfondare. Nonostante l’impegno di conduttore e autori nella costruzione di storie sempre più forti e social, le confessioni choc e gli scontri sempre più accesi tra i concorrenti reclusi nella Casa di Cinecittà i dati si mantengono sì su una media discreta, che senza dubbio non mette a rischio la doppia presenza settimanale del noto reality nei palinsesti Mediaset, ma non riescono a superare quelli del diretto concorrente. Tale e Quale Show di Carlo Conti è inarrestabile e addirittura supera il record. (Continua dopo la foto) I ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Niente da fare per. Sabato mattina, 17 ottobre 2020, puntuale come un orologio svizzero è arrivata lache di certo non avrà dato una svolta alla sua giornata. Ancora una volta, infatti, gli ascolti tv del suo GF Vip non riescono a sfondare. Nonostante l’impegno di conduttore e autori nella costruzione di storie sempre più forti e social, le confessioni choc e gli scontri sempre più accesi tra i concorrenti reclusi nella Casa di Cinecittà i dati si mantengono sì su una media discreta, che senza dubbio non mette a rischio la doppia presenza settimanale del noto reality nei palinsesti Mediaset, ma non riescono a superare quelli del diretto concorrente. Tale e Quale Show di Carlo Conti è inarrestabile e addirittura supera il record. (Continua dopo la foto) I ...

