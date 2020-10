Verona, trovato un neonato abbandonato in strada: si cercano i genitori (Di venerdì 16 ottobre 2020) . Il piccolo, di circa un mese, è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale della Donna e del Bambino. Sarebbe stato un cittadino pakistano, che stava andando al lavoro in bici, a notare il bimbo abbandonato per strada, avvolto in una coperta di lana, che piangeva. “Era infreddolito, lo abbiamo preso in braccio e lo abbiamo portato nella volante” hanno raccontato gli agenti. Un neonato è stato trovato poco dopo la mezzanotte abbandonato all’angolo di una strada a Verona, fra via Tevere e via Chioda nel quartiere di Golosine. Il piccolo, di circa un mese, come hanno riferito gli operatori sanitari del 118, è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale Borgo Trento. Secondo quanto ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) . Il piccolo, di circa un mese, è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale della Donna e del Bambino. Sarebbe stato un cittadino pakistano, che stava andando al lavoro in bici, a notare il bimboper, avvolto in una coperta di lana, che piangeva. “Era infreddolito, lo abbiamo preso in braccio e lo abbiamo portato nella volante” hanno raccontato gli agenti. Unè statopoco dopo la mezzanotteall’angolo di una, fra via Tevere e via Chioda nel quartiere di Golosine. Il piccolo, di circa un mese, come hanno riferito gli operatori sanitari del 118, è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale Borgo Trento. Secondo quanto ...

EugenioBerto70 : Neonato trovato abbandonato in strada a Verona, sta bene - CorriereQ : Neonato trovato abbandonato in strada a Verona - MilanTaichi : RT @CrisciGloria: Verona, neonato di un mese trovato abbandonato in strada - CorriereQ : Neonato trovato abbandonato in strada a Verona, sta bene - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Un #neonato è stato trovato poco dopo la mezzanotte abbandonato all'angolo di una strada a #Verona, nel quartiere di Golo… -