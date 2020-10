Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma Bacia Biagio! (Di venerdì 16 ottobre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma entra in studio al settimo cielo dopo un bacio con Biagio. La dama però resta un po’ delusa dal cavaliere. Intanto si riaccende lo scontro tra Michele e Roberta… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, a lungo si è parlato di Gemma e della sua relazione con Biagio. La conoscenza sta andando a gonfie vele e la dama è apparsa felicissima. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. La Puntata si apre con Gemma che si sfoga parlando di Biagio. Lui si era lamentato del mancato abbraccio dopo il ballo, e la Galgani dice di avergli risposto che evidentemente non se la sentiva. Al momento ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 16 ottobre 2020)dientra in studio al settimo cielo dopo un bacio con Biagio. La dama però resta un po’ delusa dal cavaliere. Intanto si riaccende lo scontro tra Michele e Roberta… Nellaquotidiana di, a lungo si è parlato die della sua relazione con Biagio. La conoscenza sta andando a gonfie vele e la dama è apparsa felicissima. Ecco che cosa è successo nelladi. Lasi apre conche si sfoga parlando di Biagio. Lui si era lamentato del mancato abbraccio dopo il ballo, e la Galgani dice di avergli risposto che evidentemente non se la sentiva. Al momento ...

