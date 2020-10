Scontro frontale tra auto e pullman: muore un ragazzo di 22 anni (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel pomeriggio di ieri, un ragazzo di 22 anni ha perso la vita in un incidente tra un’auto ed un pullman consumatosi a Pianengo, in provincia di Cremona. Un ragazzo di soli 22 anni è deceduto in ospedale, dove era stato ricoverato in seguito ad un drammatico incidente stradale avvenuto a Pianengo, in provincia di … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nel pomeriggio di ieri, undi 22ha perso la vita in un incidente tra un’ed unconsumatosi a Pianengo, in provincia di Cremona. Undi soli 22è deceduto in ospedale, dove era stato ricoverato in seguito ad un drammatico incidente stradale avvenuto a Pianengo, in provincia di … L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Scontro frontale Incidente a Ivrea, scontro frontale sotto la pioggia: quattro donne ferite TorinoToday Pianengo, scontro frontale tra auto e bus: morto il 22enne Michael Piloni, illeso l’autista

Nello scontro frontale di ieri 15 ottobre tra un’auto e un bus a Pianengo, paese in provincia di Cremona, ha perso la vita un 22enne che al ...

