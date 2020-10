LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: prove libere subito fondamentali per Quartararo e Dovizioso (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Aragon (16 ottobre) – La presentazione del GP Aragon – La positività al Covid-19 di Valentino Rossi – Le dichiarazioni di Andrea Dovizioso Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Aragon, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato iberico i team e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Inutile negare che tutti sono stati scossi dall’assenza di Valentino Rossi. Il “Dottore” non prenderà parte al weekend in terra iberico per aver contratto il ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del GP(16 ottobre) – La presentazione del GP– La positività al Covid-19 di Valentino Rossi – Le dichiarazioni di AndreaBuongiorno e bentrovati alladelledel GP d’, round del Mondialedi. Sul tracciato iberico i team e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Inutile negare che tutti sono stati scossi dall’assenza di Valentino Rossi. Il “Dottore” non prenderà parte al weekend in terra iberico per aver contratto il ...

