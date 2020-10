Inter-Milan | Pioli | ' Il derby sarà un esame | Ibra è pronto'

ZZiliani : Vogliono indietro i due scudetti di Calciopoli. E immaginate se Milan, Inter, Napoli ecc. reclamassero gli scudetti… - Inter : ?? | MAGLIE ? I gol di @vecino, @Stefandevrij, Lautaro Martinez ?? Una maglia celebrativa che vi raccontiamo ??? Di… - SkySport : Per la maglia Una città, due Derby ? INTER-MILAN, sabato alle 18.00 MILAN-INTER, domenica alle 12.30 Il doppio Der… - PianetaMilan : #Derby #InterMilan, #Conte: 'Rossoneri forti, sulle condizioni di #Sanchez...' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - lautarvo : RT @MorroLuca1: Conferenza stampa di Conte pre Inter Milan La chat di YouTube: -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

Sky Sport

Il campionato di Serie A, dopo la sosta per le Nazionali, domani riprenderà dalla quarta giornata, in cui gli occhi saranno tutti puntati sul derby della Madonnina tra Inter e Milan. Il tecnico dei ...Poi il derby porta difficoltà maggiori, il Milan sta facendo bene ... Crede sia stata data troppa enfasi alle frasi di Eriksen? «Se all’Inter giochi poco o meno questo non lo so. Secondo me in questo ...