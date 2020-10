Inflazione | a Napoli +0 | 2% Prezzi giù in quasi tutte le città italiane Record a Milano | -1 | 6%

(Di venerdì 16 ottobre 2020) A settembre l’più elevata si registra a Bolzano (+0,8%), Trento (+0,6%), Perugia (+0,4%) e poi(+0,2%), mentre si registrano le flessioni più ampie a Verona (-1,5%) e a(-1,6%), rispetto al -0,6% segnato dall’indice generale su base annua. È quanto emerge dai dati definitivi diffusi dall’Istat suial consumo, guardando l’andamento nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome e nei comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti. A parte le quattro città con segno più e Ancona ‘piatta’,le altre viaggiano in territorio negativo, da Bari e Catanzaro (-0,1%), Cagliari, Palermo e Reggio Calabria (-0,2%) fino a Catania e Torino che segnano -0,6%, Bologna -0,9%, Roma -1,1%, ...

L'inflazione resta negativa a settembre per il quinto mese consecutivo, ma l'Istat rivede all'ingiù la stima preliminare: nel mese si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera co ...