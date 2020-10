Immuni non funziona in Veneto, Pd e M5s: “Gravissimo” (Di venerdì 16 ottobre 2020) La politica critica il non funzionamento dell’App Immuni in Veneto, dal Partito democratico al Movimento 5 stelle. Nessun tracciamento dei contagi. Succede in Veneto, dove l’App Immuni – il sistema di monitoraggio delle persone positive – non funziona. Pur costituendo uno degli strumenti principali nel contenimento della diffusione del virus, la tecnologia presentata durante la … L'articolo Immuni non funziona in Veneto, Pd e M5s: “Gravissimo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) La politica critica il nonmento dell’Appin, dal Partito democratico al Movimento 5 stelle. Nessun tracciamento dei contagi. Succede in, dove l’App– il sistema di monitoraggio delle persone positive – non. Pur costituendo uno degli strumenti principali nel contenimento della diffusione del virus, la tecnologia presentata durante la … L'articolononin, Pd e M5s: “Gravissimo” proviene da www.meteoweek.com.

