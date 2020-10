Gp Aragon FP1 MotoGP: Yamaha comincia bene (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il sole splende per le FP1 del GP Aragon della MotoGP, ma le temperature sono basse. Con poco più di dieci gradi sull’asfalto, i piloti della classe regina affrontano una sessione decisamente impegnativa. Una sessione all’insegna delle Yamaha: sono ben tre le M1 nelle prime tre posizioni. Maverick Vinales ferma il cronometro in 1’49″866, risultando primo di questa prima classifica del weekend. Siamo lontani anni luce dal record di 1’46″635 di Marc Marquez, datato 2015, ma è già tanto che le condizioni dell’asfalto abbiano consentito di girare. Infatti, la direzione gara ha fatto slittare la partenza di quasi mezz’ora, perché faceva troppo freddo! A seguire Vinales nella lista dei tempi c’è Franco Morbidelli, l’unico assieme a “Top ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il sole splende per le FP1 del GPdella, ma le temperature sono basse. Con poco più di dieci gradi sull’asfalto, i piloti della classe regina affrontano una sessione decisamente impegnativa. Una sessione all’insegna delle: sono ben tre le M1 nelle prime tre posizioni. Maverick Vinales ferma il cronometro in 1’49″866, risultando primo di questa prima classifica del weekend. Siamo lontani anni luce dal record di 1’46″635 di Marc Marquez, datato 2015, ma è già tanto che le condizioni dell’asfalto abbiano consentito di girare. Infatti, la direzione gara ha fatto slittare la partenza di quasi mezz’ora, perché faceva troppo freddo! A seguire Vinales nella lista dei tempi c’è Franco Morbidelli, l’unico assieme a “Top ...

