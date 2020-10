Godfall per PS5 richiederà sempre una connessione ad internet con PS Plus necessario per alcune attività (Di venerdì 16 ottobre 2020) Randy Pitchford, capo di Gearbox Publishing, ha condiviso le foto della prima copia di Godfall, uno dei giochi di lancio per PlayStation 5, commentando che "è il primo gioco prodotto della prossima generazione".Poiché si tratta di internet, le foto sono state rapidamente circolate in rete ed i giocatori si sono accorti che nella foto in cui viene mostrato il retro della custodia si trova la dicitura che afferma che il gioco non avrà una modalità offline. Per poter giocare anche in single player quindi bisognerà essere sempre collegati ad internet.Tuttavia non è finita qui: sempre dalla foto emerge che per diverse attività tra cui il multiplayer e la modalità co-op servirà avere un abbonamento a PlayStation Plus. Da qui i ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 ottobre 2020) Randy Pitchford, capo di Gearbox Publishing, ha condiviso le foto della prima copia di, uno dei giochi di lancio per PlayStation 5, commentando che "è il primo gioco prodotto della prossima generazione".Poiché si tratta di, le foto sono state rapidamente circolate in rete ed i giocatori si sono accorti che nella foto in cui viene mostrato il retro della custodia si trova la dicitura che afferma che il gioco non avrà una modalità offline. Per poter giocare anche in single player quindi bisognerà esserecollegati ad.Tuttavia non è finita qui:dalla foto emerge che per diverse attività tra cui il multiplayer e la modalità co-op servirà avere un abbonamento a PlayStation. Da qui i ...

