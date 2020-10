Fabrizio Corona positivo al Covid: “Febbre alta, a 39, per tre giorni” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fabrizio Corona è positivo al Coronavirus. “Febbre alta, a 39, per tre giorni”, ha annunciato sui social l’ex re dei paparazzi, avvertendo tutte le persone che ha incontrato, inclusi i giornalisti in Tribunale che lo hanno intervistato martedì scorso. “Sono parecchi giorni che non parlo, ma devo avvisarvi che ho fatto il tampone e sono risultato positivo al Coronavirus. Ho avuto la febbre alta a 39 per tre giorni, mentre stamattina mi sono svegliato con un grande mal di gola. Lo comunico soprattutto per chi è stato in contatto con me in questi giorni, tra giornalisti, persone nel Tribunale e persone esterne”, ha detto Corona in una serie di Storie su Instagram, a proposito della sua ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 ottobre 2020)alvirus. “Febbre, a 39, per tre giorni”, ha annunciato sui social l’ex re dei paparazzi, avvertendo tutte le persone che ha incontrato, inclusi i giornalisti in Tribunale che lo hanno intervistato martedì scorso. “Sono parecchi giorni che non parlo, ma devo avvisarvi che ho fatto il tampone e sono risultatoalvirus. Ho avuto la febbrea 39 per tre giorni, mentre stamattina mi sono svegliato con un grande mal di gola. Lo comunico soprattutto per chi è stato in contatto con me in questi giorni, tra giornalisti, persone nel Tribunale e persone esterne”, ha dettoin una serie di Storie su Instagram, a proposito della sua ...

stanzaselvaggia : Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - trash_italiano : Fabrizio Corona ha il Coronavirus: l’annuncio a #Pomeriggio5 - Adnkronos : Fabrizio #Corona positivo al #Covid - FabrizioKinga : RT @stanzaselvaggia: Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - MMastrantuono : RT @stanzaselvaggia: Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. -