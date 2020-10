“Elisabetta Gregoraci ha tradito Flavio Briatore con me”, parla l’ex manager (Di venerdì 16 ottobre 2020) Continua il pettegolezzo frenetico sulla Gregoraci – Briatore, si amano, non si amano, chi ha tradito per prima, con chi la Gregoraci l’ha tradito. Insomma una bella gara a chi arriva prima, ma questa rivelazione è abbastanza forte. Francesco Chiesa Soprani si è detto convinto che la lettera inviata da Briatore al Grande Fratello Vip sia una sorta di “messaggio subliminale per evitare che Elisabetta Gregoraci racconti altri dettagli che potrebbero creare disagio”. “Elisabetta Gregoraci ha tradito Flavio Briatore con me“. A dirlo è il suo ex manager, Francesco Chiesa Soprani, che in un’intervista al settimanale Nuovo ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Continua il pettegolezzo frenetico sulla, si amano, non si amano, chi haper prima, con chi lal’ha. Insomma una bella gara a chi arriva prima, ma questa rivelazione è abbastanza forte. Francesco Chiesa Soprani si è detto convinto che la lettera inviata daal Grande Fratello Vip sia una sorta di “messaggio subliminale per evitare che Elisabettaracconti altri dettagli che potrebbero creare disagio”. “Elisabettahacon me“. A dirlo è il suo ex, Francesco Chiesa Soprani, che in un’intervista al settimanale Nuovo ha ...

trash_italiano : Gli autori del #GFVIP quando scoprono che, dopo aver speso chissà quanti soldi per il cachet, non possono più manda… - Christi38070255 : @ely_elisaa @giul91 Un po' Pier, però voglio vedere ancora un po' come si comporta e poi oppini mi è caduto proprio… - iconicrusca : E gli anelli di Elisabetta Gregoraci muti. - turntoconor : RT @RamaTrash8: Zelletta ed Elisabetta Gregoraci a braccetto entrambi fuori dalla casa. GRAZIE #GFVIP - louplsmile : RT @arlcobain: elisabetta gregoraci mi sta tremendamente sulle palle, si crede sto cazzo e fa la maestrina #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : “Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci, mega festa per i 40 anni Gossip News