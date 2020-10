“Elisabetta Gregoraci ha tradito Flavio Briatore con me”: la confessione del suo ex manager Francesco Chiesa Soprani (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Elisabetta Gregoraci ha tradito Flavio Briatore con me“. A dirlo è il suo ex manager, Francesco Chiesa Soprani, che in un’intervista al settimanale Nuovo ha rivelato di aver avuto un flirt con la showgirl calabrese quando lei era ancora solo fidanzata con l’imprenditore. “Non ho avuto una relazione stabile con lei, ma è vero che abbiamo avuto dei rapporti intimi. L’ultimo è stato poco più di un mese dopo il suo fidanzamento con Briatore”, ha dichiarato Soprani. L”ex manager ha spiegato poi di aver continuato a sentire la Gregoraci, che – a suo dire – avrebbe anche trovato il modo di fargli una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Elisabettahacon me“. A dirlo è il suo ex, che in un’intervista al settimanale Nuovo ha rivelato di aver avuto un flirt con la showgirl calabrese quando lei era ancora solo fidanzata con l’imprenditore. “Non ho avuto una relazione stabile con lei, ma è vero che abbiamo avuto dei rapporti intimi. L’ultimo è stato poco più di un mese dopo il suo fidanzamento con”, ha dichiarato. L”exha spiegato poi di aver continuato a sentire la, che – a suo dire – avrebbe anche trovato il modo di fargli una ...

