Chi è il calciatore Mario Serpa, l’ex di Claudio Sona (Di venerdì 16 ottobre 2020) Mario Serpa è un calciatore, influencer e Pr romano diventato noto quando ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore del primo tronista gay della trasmissione: Claudio Sona. Mario è stato la scelta di Claudio Sona, ma dopo alcune indiscrezioni che vedevano Claudio ancora con il suo ex Juan Fran Sierra si sono lasciati. Diventato opinionista nel programma Uomini e Donne ha rivolto delle accuse alla redazione ragion per cui non ne fa più parte. Chi è il calciatore Mario Serpa, l’ex di Claudio Sona Mario Serpa è il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020)è un, influencer e Pr romano diventato noto quando ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore del primo tronista gay della trasmissione:è stato la scelta di, ma dopo alcune indiscrezioni che vedevanoancora con il suo ex Juan Fran Sierra si sono lasciati. Diventato opinionista nel programma Uomini e Donne ha rivolto delle accuse alla redazione ragion per cui non ne fa più parte. Chi è il, l’ex diè il ...

DennyMaglie : RT @Fraboys69: Chi è per voi un calciatore dell'Inter capitato in un epoca sbagliata e che avrebbe meritato di far parte di un inter vincen… - abdo_massa : RT @Fraboys69: Chi è per voi un calciatore dell'Inter capitato in un epoca sbagliata e che avrebbe meritato di far parte di un inter vincen… - QuiMediaset_it : 'Da aspirante calciatore feci un provino con Niels Liedholm. Ero convinto di aver giocato benissimo e alla fine lui… - Fiorentinanews : Un calciatore della Primavera della #Fiorentina positivo al Covid 19: ecco di chi si tratta - sportli26181512 : Juventus, Danilo: 'Lo scudetto è dedicato a chi ha sofferto per il Covid': Juventus, Danilo: 'Lo scudetto è dedicat… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi calciatore La statistica di Fifa 21, chi è quest'anno il calciatore più forte? Tutti i numeri Il Sole 24 ORE Pronostici Serie A: quali saranno i risultati del prossimo turno di campionato?

Le varie formazioni saranno impegnate in un vero e proprio tour de force, in particolare chi avrà impegni con le coppe europee ... Ciò significa che nessun calciatore è stato concesso alle nazionali, ...

Un calcio alle Asl e al virus

In un precedente mio intervento avevo indicato i pericoli che correva il Calcio Napoli: un protocollo non chiaro; provvedimenti delle Asl assai discutibili; la posizione della Lega, che, benchè preavv ...

Le varie formazioni saranno impegnate in un vero e proprio tour de force, in particolare chi avrà impegni con le coppe europee ... Ciò significa che nessun calciatore è stato concesso alle nazionali, ...In un precedente mio intervento avevo indicato i pericoli che correva il Calcio Napoli: un protocollo non chiaro; provvedimenti delle Asl assai discutibili; la posizione della Lega, che, benchè preavv ...