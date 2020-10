Bruce Springsteen: Letter to you, la recensione (Di venerdì 16 ottobre 2020) La vita che scorre, il passato che si riaffaccia, gli amici di un tempo che non ci sono più, e poi il presente, così drammatico e distonico rispetto al tempo in cui la carriera di Bruce Springsteen ha iniziato a perdere vita. A fare da cerniera tra allora ed oggi ci sono gli eterni complici della E Street Band con cui Bruce ha realizzato un instant album, praticamente un disco live in studio. È questa la prima caratteristica evidente delle 12 canzoni di Letter to you: brani immediati, incisi senza troppi ripensamenti nel nome di quello che viene definito classic rock. One minute you're here, soffusa, minimale e intensa apre le danze di un album che è figlio di un'altra era della musica, ma che è il benvenuto in questo tempo di musica finta e caciarona, a malapena utile come colonna ... Leggi su panorama (Di venerdì 16 ottobre 2020) La vita che scorre, il passato che si riaffaccia, gli amici di un tempo che non ci sono più, e poi il presente, così drammatico e distonico rispetto al tempo in cui la carriera diha iniziato a perdere vita. A fare da cerniera tra allora ed oggi ci sono gli eterni complici della E Street Band con cuiha realizzato un instant album, praticamente un disco live in studio. È questa la prima caratteristica evidente delle 12 canzoni dito you: brani immediati, incisi senza troppi ripensamenti nel nome di quello che viene definito classic rock. One minute you're here, soffusa, minimale e intensa apre le danze di un album che è figlio di un'altra era della musica, ma che è il benvenuto in questo tempo di musica finta e caciarona, a malapena utile come colonna ...

