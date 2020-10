A Monselice il bis di Diego Ulissi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Da Cervia a Monselice il gruppo attraversa la bassa, prima delle giornate fatidiche, a cronometro e in montagna, che l’attendono nel fine settimana. Si attraversa il polesine, terra di lotte bracciantili, la culla del movimento socialista. Una fitta trama di leghe, cooperative, camere del lavoro e comuni rossi. Una civiltà edificata dentro e contro lo Stato appena unificato, per distruggere la quale lorsignori le provarono tutte, fino a trovare la carta vincente del fascismo. Le camicie nere si abbatterono con … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 ottobre 2020) Da Cervia ail gruppo attraversa la bassa, prima delle giornate fatidiche, a cronometro e in montagna, che l’attendono nel fine settimana. Si attraversa il polesine, terra di lotte bracciantili, la culla del movimento socialista. Una fitta trama di leghe, cooperative, camere del lavoro e comuni rossi. Una civiltà edificata dentro e contro lo Stato appena unificato, per distruggere la quale lorsignori le provarono tutte, fino a trovare la carta vincente del fascismo. Le camicie nere si abbatterono con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Da Cervia a Monselice il gruppo attraversa la bassa, prima delle giornate fatidiche, a cronometro e in montagna, che l’attendono nel fine settimana. Si attraversa il polesine, terra di lotte ...

Diego Ulissi fa il bis a Monselice, bruciati Almeida e Konrad

Lo sprinter toscano parte sul rettilineo d'arrivo e contiene il ritorno della maglia rosa e dell'austriaco. Almeida resta leader, mettendo in carniere i 6 di abbuono riservati al secondo. Ora la crono ...

