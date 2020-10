Verona, neonato di un mese abbandonato per strada: è in ospedale ma sta bene (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un neonato di circa un mese è stato trovato abbandonato sul ciglio di una strada ieri notte a Verona. Il bambino è stato portato in ospedale e ora la polizia sta indagando su cosa sia accaduto. Secondo quanto riporta Veronasera, a dare l’allarme intorno a mezzanotte nel quartiere di Golosine è stato un cittadino pakistano che stava andando al lavoro in bici. Attirato dai pianti del neonato, lo ha visto abbandonato a terra, avvolto in una coperta di lana e lasciato sul bordo della carreggiata in via Tevere, all’angolo con via Chioda. Sul posto sono subito intervenuti i medici del Suem 118 e due agenti della questura di pattuglia nella zona. Il neonato si trova ora in terapia intensiva ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Undi circa unè stato trovatosul ciglio di unaieri notte a. Il bambino è stato portato ine ora la polizia sta indagando su cosa sia accaduto. Secondo quanto riportasera, a dare l’allarme intorno a mezzanotte nel quartiere di Golosine è stato un cittadino pakistano che stava andando al lavoro in bici. Attirato dai pianti del, lo ha vistoa terra, avvolto in una coperta di lana e lasciato sul bordo della carreggiata in via Tevere, all’angolo con via Chioda. Sul posto sono subito intervenuti i medici del Suem 118 e due agenti della questura di pattuglia nella zona. Ilsi trova ora in terapia intensiva ...

