Una terra ferita che riparte dal fare

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Qualche tempo fa, forse durante l’ultima presidenza Formigoni, in un dibattito al Pirellone di fronte all’ennesima ostentazione delle eccellenze lombarde, un collega d’origini napoletane se n’era uscito con uno strepitoso «ma che, voi non avete qualcosa di semplicemente bello e basta? No, tutte eccellenze qui...» quasi alla Troisi. Ecco, tra molte luci e qualche ombra, la Lombardia per anni è stata la locomotiva del Paese, la sua punta più avanzata, quella più europea: ora deve essere alla testa dellanza.