Un dito medio contro i "No Mask": lo spot scatena le polemiche a Berlino "Imbarazzante" (Di giovedì 15 ottobre 2020) "Imbarazzante". Con questo aggettivo il sindaco di Berlino ha definito la campagna pubblicitaria "Sì-Mask" finita al centro delle polemiche: un'anziana signora con mascherina a fiori che mostra il dito medio ai "no Mask". Il primo cittadino Michael Mueller, esponente dell'Spd, ha negato che la campagna (pubblicata a settembre sui giornali locali e circolata nelle ultime ore sul web) sia stata commissionata dal Senato locale. "C'erano modi meno infelici per attirare l'attenzione", ha sottolineato il sindaco.Come riportato dal Guardian, la campagna è un'idea dell'ente turistico Visit Berlin. "Volevamo usare un linguaggio che si adattasse al carattere di Berlino e ...

