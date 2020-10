Torino, positivo al Covid-19 un componente della primavera (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Torino, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito web, ha reso noto che “nell’ambito dei test per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività al Coronavirus in un componente della formazione primavera. Il tesserato in questione, che è asintomatico e non è stato in contatto con nessuno del gruppo squadra, è già stato messo in isolamento. Il Torino FC continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari.” Foto: sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito web, ha reso noto che “nell’ambito dei test per la rilevazione del-19 è stato riscontrato un caso di positività al Coronavirus in unformazione. Il tesserato in questione, che è asintomatico e non è stato in contatto con nessuno del gruppo squadra, è già stato messo in isolamento. IlFC continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari.” Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport ?? ??#Juve-#Napoli 3-0! ??Ma l'#Italia c'è ??Anche #McKennie positivo al #Covid.… - Silvanovolpagni : @GaetanoPalmiott @sportface2016 Cioè mi vuol dire che ASL di Torino ha autorizzato un positivo, in quarantena, a sp… - ginugiola : RT @discoradioIT: Covid: questore Torino positivo, è asintomatico - Piemonte - - discoradioIT : Covid: questore Torino positivo, è asintomatico - Piemonte - - bernadettethebe : RT @MariaNerazzurra: In una settimana ,ha lasciato la bolla di Torino ed ora torna a Torino da positivo in quarantena Ma loro rispettano l… -