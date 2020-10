Tina Cipollari protegge la dama di Uomini e Donne: “Non farti raggirare…” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha sorpreso tutto lo studio. L’opinionista, mossa a compassione, ha voluto mettere in guardia una dama da un cavaliere che sembrava interessato solo al benessere economico della signora e non al suo amore. Tina Cipollari protegge la dama appena arrivata a Uomini e Donne esprimendosi senza mezzi termini e dicendo: “Non farti raggirare…”. Ma procediamo con ordine. La dama che Tina Cipollari ha voluto mettere in guardia non è certo una sprovveduta. Si tratta di CrisTina, il medico in pensione che ha collezionato diversi mariti ... Leggi su giornal (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella puntata di ieri diha sorpreso tutto lo studio. L’opinionista, mossa a compassione, ha voluto mettere in guardia unada un cavaliere che sembrava interessato solo al benessere economico della signora e non al suo amore.laappena arrivata aesprimendosi senza mezzi termini e dicendo: “Nonraggirare…”. Ma procediamo con ordine. Lacheha voluto mettere in guardia non è certo una sprovveduta. Si tratta di Cris, il medico in pensione che ha collezionato diversi mariti ...

