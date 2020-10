Ottobre, sarà FREDDO o MITE? Tutto è ancora in gioco (Di giovedì 15 ottobre 2020) Giubbotti, ombrelli, giacche a vento, persino caminetti, stufe e termosifoni. E’ ciò che sta accadendo in questi giorni, giorni d’Ottobre che stanno proponendo condizioni meteo davvero poco consone a questo periodo. Le temperature sono crollate e le anomalie termiche negative sono pesanti. Quanto pesanti? Sappiate che stiamo avendo valori di 6-7°C, localmente anche qualcosa in più, inferiori alle medie di riferimento. Vi sembra poco? Anche perché in tanti avranno già visto i monti delle proprie regioni imbiancati a quote inusuali. Se il mese dovesse terminare oggi beh, non ci sarebbero dubbi: sarebbe il primo mese FREDDO da chissà quanto tempo… Peccato che siamo appena a metà e che ora dovremo fare i conti con scenari diametralmente opposti. Avete presente l’ottobrata? ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Giubbotti, ombrelli, giacche a vento, persino caminetti, stufe e termosifoni. E’ ciò che sta accadendo in questi giorni, giorni d’che stanno proponendo condizioni meteo davvero poco consone a questo periodo. Le temperature sono crollate e le anomalie termiche negative sono pesanti. Quanto pesanti? Sappiate che stiamo avendo valori di 6-7°C, localmente anche qualcosa in più, inferiori alle medie di riferimento. Vi sembra poco? Anche perché in tanti avranno già visto i monti delle proprie regioni imbiancati a quote inusuali. Se il mese dovesse terminare oggi beh, non ci sarebbero dubbi: sarebbe il primo meseda chissà quanto tempo… Peccato che siamo appena a metà e che ora dovremo fare i conti con scenari diametralmente opposti. Avete presente l’ottobrata? ...

Palazzo_Chigi : Dal 1 ottobre l’@INPS_it non rilascia nuovi Pin per accedere ai servizi on line. Il Pin, al termine di una fase tra… - Mov5Stelle : Dal primo ottobre è entrata in vigore la “Fiscalità di vantaggio”, una misura prevista dal #DecretoAgosto. Per tutt… - ComuneMI : In seguito alle verifiche sui flussi di traffico, da domani sarà ripristinata Area B, la zona a traffico limitato c… - Laura6976 : RT @P_M_1960: È stato avvistato questo clandestino di cui è stata ingrandita la foto. Viaggia verso le coste sarde perché il 22 ottobre ci… - CinqueRighe : ENTI - Regione, Emergenza COVID Scuole, la didattica sarà a distanza fino al 30 Ottobre - -

Ultime Notizie dalla rete : Ottobre sarà L'Ippodromo Snai San Siro festeggia 100 anni Fortune Italia