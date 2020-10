Olanda, suicidio assistito esteso ai minori di 12 anni: esplode la polemica (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il governo olandese ha deciso di estendere il suicidio assistito ai minori di 12 anni malati terminali, se richiesto dai genitori. L’obiettivo dichiarato è quello di evitare inutili sofferenze. suicidio assistito esteso ai minori da zero ai dodici anni malati terminali. E’ quanto deciso dal governo olandese: martedì scorso il ministro della Salute Hugo de … Leggi su viagginews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il governo olandese ha deciso di estendere ilaidi 12malati terminali, se richiesto dai genitori. L’obiettivo dichiarato è quello di evitare inutili sofferenze.aida zero ai dodicimalati terminali. E’ quanto deciso dal governo olandese: martedì scorso il ministro della Salute Hugo de …

Il governo olandese ha deciso di estendere il suicidio assistito ai minori di 12 anni malati terminali, se richiesto dai genitori. L’obiettivo dichiarato è quello di evitare inutili sofferenze.

