Magi | senza riforma Capitale anche prossimo sindaco fallirà

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma – “È molto probabile che chiunque vinca le amministrative di Roma non sara’ poi in grado di incidere sugli enormi problemi di Roma, perdendo di fatto la sfida del governo della citta’”. A lanciare l’allarme sul futuro dellain asdi un programma di riforme dello statuto da parte del Governo centrale e’ Riccardo, deputato di +Europa Radicali.oggi, sulle pagine de Il Foglio, sottolinea come: “A Roma e’ indispensabile il lavoro di une di una giunta capace e forte, che abbiano al contempo chiari i problemi e le soluzioni da proporre. Ai romani, pero’, non serve piu’ l’elenco delle cose che non vanno, ma hanno bisogno di decisioni coraggiose per cercare di risolvere la crisi dei servizi ...