Giro d’Italia 2020: ancora INEOS Grenadiers, vince Jhonatan Narvaez. Non attaccano i big (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un percorso meraviglioso funestato dal maltempo. Ne è venuto fuori uno super scenario: tantissima fatica per i corridori nella dodicesima tappa del Giro d’Italia 2020, di 204 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Cesenatico, a ripercorrere la Nove Colli e soprattutto nel ricordo di Marco Pantani. Ad imporsi al termine della solita fuga da lontano andata in porto è Jhonatan Narváez che porta alla INEOS Grenadiers il terzo successo in questa Corsa Rosa, ovviamente il suo più importante della carriera. Non c’è stata la sfida attesa tra i big: resta saldamente in Maglia Rosa Joao Almeida. Anche oggi partenza ad alte velocità. Prima ora con scatti e controscatti, che ha visto alla fine evadere tredici uomini: François Bidard (AG2R La ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Un percorso meraviglioso funestato dal maltempo. Ne è venuto fuori uno super scenario: tantissima fatica per i corridori nella dodicesima tappa deld’Italia, di 204 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Cesenatico, a ripercorrere la Nove Colli e soprattutto nel ricordo di Marco Pantani. Ad imporsi al termine della solita fuga da lontano andata in porto èNarváez che porta allail terzo successo in questa Corsa Rosa, ovviamente il suo più importante della carriera. Non c’è stata la sfida attesa tra i big: resta saldamente in Maglia Rosa Joao Almeida. Anche oggi partenza ad alte velocità. Prima ora con scatti e controscatti, che ha visto alla fine evadere tredici uomini: François Bidard (AG2R La ...

giroditalia : ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 10 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - giroditalia : Stage 11 | Tappa 11 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ?? Mode on. ??Maglia Rosa - @EnelGroupIT ??Maglia Ciclamin… - iq8bi : Supporto radio giro d'Italia 2009 #iq8bi @ Parco nazionale del Vesuvio - CorriereRomagna : Ciclismo, Giro d'Italia: Narvaez vince a Cesenatico - -