Covid, raddoppiano i morti e nuovo picco di contagi: 8.804 in 24 ore | La metà in Lombardia, Campania, Piemonte (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono 8.804 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, con un tasso di positività del 5,403%. Si tratta della cifra più alta dall'inizio della pandemia . Record anche per i tamponi effettuati: ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 ottobre 2020) Sono 8.804 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, con un tasso di positività del 5,403%. Si tratta della cifra più alta dall'inizio della pandemia . Record anche per i tamponi effettuati: ...

rtl1025 : Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute i… - stringimi_Haz : RT @rtl1025: Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si… - Grottaglie : Ultim'Ora Covid: contagi oltre gli 8 mila in italia. Raddoppiano morti, 83 - - iconanews : Covid, nuovo record contagi: oltre 8 mila. Morti raddoppiano - rayofswift : RT @rtl1025: Nuovo record assoluto di #contagi in Italia per il #Coronavirus: secondo il bollettino del Ministero della Salute in 24 ore si… -