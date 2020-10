Conte (per ora) esclude ancora il lockdown generalizzato (Di giovedì 15 ottobre 2020) “escluderei un nuovo lockdown e lo diciamo a ragion veduta perché abbiamo lavorato proprio per evitarlo”. Così diceva Giuseppe Conte appena tre giorni fa. Settantadue ore dopo non si trova nessuno al governo che a microfoni spenti si senta di escludere questa eventualità. Al ministero della Salute si guarda con preoccupazione il tasso di raddoppio, che ha accelerato sensibilmente negli ultimi giorni fino ad arrivare ad una sola settimana. “Continuando di questo passo fra dieci giorni rischiamo di avere 20mila contagi”, è la preoccupazione che circola nel governo.Una chiusura totale, negata tre giorni fa, non è più considerata impossibile. L’impennata della curva di diffusione del virus è come se avesse stordito l’intero esecutivo. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) “rei un nuovoe lo diciamo a ragion veduta perché abbiamo lavorato proprio per evitarlo”. Così diceva Giuseppeappena tre giorni fa. Settantadue ore dopo non si trova nessuno al governo che a microfoni spenti si senta dire questa eventualità. Al ministero della Salute si guarda con preoccupazione il tasso di raddoppio, che ha accelerato sensibilmente negli ultimi giorni fino ad arrivare ad una sola settimana. “Continuando di questo passo fra dieci giorni rischiamo di avere 20mila contagi”, è la preoccupazione che circola nel governo.Una chiusura totale, negata tre giorni fa, non è più considerata impossibile. L’impennata della curva di diffusione del virus è come se avesse stordito l’intero esecutivo. ...

