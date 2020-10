Chi è la signora Roberta apparsa nella diretta Mediaset Extra del GF Vip 5? (Di giovedì 15 ottobre 2020) La signora Roberta, apparsa casualmente durante la diretta h 24 del GF Vip 5, ha scombussolato il web con tanto di meme: chi è esattamente? Lunedì sera, prima della puntata del Grande Fratello Vip 5, c’è stata qualche irruzione durante la diretta Mediaset Extra h 24 del reality. Si tratta di una signora di 78 anni che si doveva collegare con la trasmissione Fuori dal Coro per parlare della sua complicata situazione economica. L’anziana, che non ha nulla a che vedere con il cast, è diventata virale con la sua apparizione scatenando i meme e le reazioni dei social. “Buonasera a tutti, buongiorno… Ciao ciao” ha esordito così la signora credendo di essersi collegata ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 15 ottobre 2020) Lacasualmente durante lah 24 del GF Vip 5, ha scombussolato il web con tanto di meme: chi è esattamente? Lunedì sera, prima della puntata del Grande Fratello Vip 5, c’è stata qualche irruzione durante lah 24 del reality. Si tratta di unadi 78 anni che si doveva collegare con la trasmissione Fuori dal Coro per parlare della sua complicata situazione economica. L’anziana, che non ha nulla a che vedere con il cast, è diventata virale con la sua apparizione scatenando i meme e le reazioni dei social. “Buonasera a tutti, buongiorno… Ciao ciao” ha esordito così lacredendo di essersi collegata ...

trash_italiano : MA CHI È QUESTA SIGNORA ?????????????? #GFVIP - Mauro53508480 : @matteosalvinimi X quella signora SI, ma x il resto ..lei e un MENTECATTO. e se non sa il significato lo chieda a s… - LupinII47190487 : @paturzopaola Signora io mi riferivo proprio a lei e al suo tweet davvero poco sensato. Si può davvero preoccuparsi… - sca_loredana : RT @demauroco: Non so chi sia questa signora (ignorante lo è di certo) ma le voglio dare visibilità. Magari imparerà a vergognarsi e ad ave… - Bruna58646528 : RT @salvatrash1: Alfonso: 'Signora Roberta chi nomini e perchè.' Roberta: 'Nomino Andrea Zelletta perchè è un comodino.' Vincitrice assolu… -