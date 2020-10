Temptation Island, Alberto e la tentatrice passano la notte insieme: Speranza crolla (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Temptation Island sta volgendo al termine ed è sempre più critica la situazione tra Alberto e Speranza. Fidanzati da 16 anni, la loro storia sembra destinata a concludersi, complice l’avvicinamento sempre più insistito di lui alla single Nunzia. In questa puntata Speranza vedrà nuovi video del fidanzato che la lasceranno a bocca aperta. Alberto e Speranza sempre più distanti Alberto e Speranza sono indubbiamente la coppia più discussa di questa edizione di Temptation Island. Fidanzati da 16 anni, i due si sono iscritti per cercare di risolvere alcuni problemi di coppia che hanno più volte rischiato di far naufragare la loro relazione. Eppure la ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020)sta volgendo al termine ed è sempre più critica la situazione tra. Fidanzati da 16 anni, la loro storia sembra destinata a concludersi, complice l’avvicinamento sempre più insistito di lui alla single Nunzia. In questa puntatavedrà nuovi video del fidanzato che la lasceranno a bocca aperta.sempre più distantisono indubbiamente la coppia più discussa di questa edizione di. Fidanzati da 16 anni, i due si sono iscritti per cercare di risolvere alcuni problemi di coppia che hanno più volte rischiato di far naufragare la loro relazione. Eppure la ...

TweakFix : @lucianadc90 Non credo che in temptation island serva il cervello - dalcolchiara : Guardare Temptation Island mi fa stare male nel profondo del cuore per tutte le coppie in questa situazione impossibile - franco_bagnasco : Una volta c’erano i fotoromanzi. Ora c’è Temptation Island. E che sarà mai?! #temptationisland - Antidoto19 : RT @justveronica1: Carlotta è la mia persona preferita di questo Temptation Island #TemptationIsland - _SofiaL7_ : RT @justveronica1: Carlotta è la mia persona preferita di questo Temptation Island #TemptationIsland -