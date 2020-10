Raimondo Todaro: “Non mi molla un attimo” | Il ballerino stupisce su Elisa Isoardi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Raimondo Todaro si è lasciato andare durante un’intervista e ha parlato di Elisa Isoardi e della ex moglie Francesca Tocca. Raimondo Todaro è ufficialmente tornato a far parte del cast di Ballando con le Stelle, dove fa coppia con Elisa Isoardi. Il rapporto tra i due è cresciuto talmente tanto che sono costantemente al centro … L'articolo Raimondo Todaro: “Non mi molla un attimo” Il ballerino stupisce su Elisa Isoardi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020)si è lasciato andare durante un’intervista e ha parlato die della ex moglie Francesca Tocca.è ufficialmente tornato a far parte del cast di Ballando con le Stelle, dove fa coppia con. Il rapporto tra i due è cresciuto talmente tanto che sono costantemente al centro … L'articolo: “Non miun attimo” Ilsuproviene da www.meteoweek.com.

Ballando_Rai : E poi, e poi, e poi... en plein di 10 per @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - minovr69 : #leredita Luchino ha la stessa voce di Raimondo Todaro. - elirobron2 : Questo ragazzo parla come Raimondo Todaro #leredita - GabriellaGrant4 : Elisa Isoardi, bachata sexy con Raimondo Todaro... con tanto di bacio finale! Video -