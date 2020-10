Presto i problemi WhatsApp si risolveranno in chat con supporto dedicato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una grossa novità in arrivo potrebbe mettere la parola fine su un gran numero di problemi WhatsApp e anomalie riscontrate nel normale utilizzo del servizio di messaggistica. L’ultima delle versioni beta per Android dello strumento, quella siglata come la 2.20.202.7, ha evidenziato una nuova modalità di supporto agli errori di ogni tipo prevista dagli sviluppatori. Sembra proprio, in effetti, che gli utenti riceveranno in un futuro non tanto remoto la giusta assistenza in caso di malfunzionamenti da un team dedicato e soprattutto senza necessità di uscire proprio dall’app tanto nota. La soffiata sul prossimo cambiamento in arrivo proviene dal solito informato WABetaInfo e dunque dal suo blog. In particolar modo, la schermata di apertura articolo già evidenzia ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Una grossa novità in arrivo potrebbe mettere la parola fine su un gran numero die anomalie riscontrate nel normale utilizzo del servizio di messaggistica. L’ultima delle versioni beta per Android dello strumento, quella siglata come la 2.20.202.7, ha evidenziato una nuova modalità diagli errori di ogni tipo prevista dagli sviluppatori. Sembra proprio, in effetti, che gli utenti riceveranno in un futuro non tanto remoto la giusta assistenza in caso di malfunzionamenti da un teame soprattutto senza necessità di uscire proprio dall’app tanto nota. La soffiata sul prossimo cambiamento in arrivo proviene dal solito informato WABetaInfo e dunque dal suo blog. In particolar modo, la schermata di apertura articolo già evidenzia ...

Ultime Notizie dalla rete : Presto problemi Presto i problemi WhatsApp si risolveranno in chat con supporto dedicato OptiMagazine Problemi dei pendolari di Scicli e di mezza Sicilia inascoltati

"Ben quindici giorni fa abbiamo denunciato la costrizione di assembramento sugli autobus a cui sono sottoposti i nostri giovani studenti pendolari in mezza Sicilia. In particolare avevamo deposit ...

Santi (Cipaf). “Le persone vanno rassicurate, ma i problemi per il commercio vengono da lontano”

FORNACI - “Le attività lavorano rispettando tutti i protocolli di sicurezza e le persone devono rispettare le regole per sentirsi sicure a fare acquisti ...

