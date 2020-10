Migranti e Covid, un post dell'assessore lombardo scatena polemica (Di mercoledì 14 ottobre 2020) AGI - E' polemica per un'immagine postata sui social dall'assessore lombardo alla Famiglia, Silvia Piani (Lega). Il post ritrae un barcone pieno di Migranti, con la scritta: "Dimentichi la mascherina 1.000 euro di multa. Arrivi con il barcone. Vitto, alloggio e ricarica telefonica". Duro l'attacco del consigliere lombardo del M5s, Gregorio Mammì: "post vergognoso dell'assessore di Regione Lombardia Silvia Piani. Silvia Piani non è un assessore qualunque, ma è l'assessore alle politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità e questa è la becera propaganda che ha voluto fare sul suo profilo istituzionale. Il ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) AGI - E'per un'immagineata sui social dall'alla Famiglia, Silvia Piani (Lega). Ilritrae un barcone pieno di, con la scritta: "Dimentichi la mascherina 1.000 euro di multa. Arrivi con il barcone. Vitto, alloggio e ricarica telefonica". Duro l'attacco del consiglieredel M5s, Gregorio Mammì: "vergognosodi Regione Lombardia Silvia Piani. Silvia Piani non è unqualunque, ma è l'alle politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità e questa è la becera propaganda che ha voluto fare sul suo profilo istituzionale. Il ...

