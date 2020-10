Meghan Markle si mostra in top e pronuncia parole scomode (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Meghan Markle compare nuovamente in pubblico, in modo virtuale, come ormai è consuetudine. E questa volta la moglie di Harry esce da tutti gli schemi, sia per come si mostra, sia per le sue affermazioni che sembrano contraddittorie, sia per come si rivolge alla Famiglia Reale, sia per il giro di affari che c’è dietro il suo intervento. Meghan partecipa al Fortune’s Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit, facendo la sua comparsa dal solito angolo di casa. È quindi nel salotto, seduta sul suo morbido sofà chiaro ornato da cuscini, sulla mensola dietro si intravvedono i soliti libri, un vasetto di fiori colorati e le stampe appese al muro. Lady Markle presta il suo volto per un evento online, riservato a ospiti con invito che per parteciparvi hanno speso la ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 ottobre 2020)compare nuovamente in pubblico, in modo virtuale, come ormai è consuetudine. E questa volta la moglie di Harry esce da tutti gli schemi, sia per come si, sia per le sue affermazioni che sembrano contraddittorie, sia per come si rivolge alla Famiglia Reale, sia per il giro di affari che c’è dietro il suo intervento.partecipa al Fortune’s Most Powerful Women Next Gen Virtual Summit, facendo la sua comparsa dal solito angolo di casa. È quindi nel salotto, seduta sul suo morbido sofà chiaro ornato da cuscini, sulla mensola dietro si intravvedono i soliti libri, un vasetto di fiori colorati e le stampe appese al muro. Ladypresta il suo volto per un evento online, riservato a ospiti con invito che per parteciparvi hanno speso la ...

