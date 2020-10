Massimo Lopez positivo al covid 19 | “Usate le mascherine”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Con un video sui socialha deciso di rendere nota la sua positività al19. Un video per mostrare anche che sta bene, che è in casa e continua la sua quarantena iniziata qualche giorno fa. Purtroppo i numeri dei nuovi contagi in Italia crescono di giorno in giorno, come era prevedibile. Nella sola Lombardia nelle ultime 24 ore si contano oltre 1000 nuovi positivi. Ed è chiaro pensare che tra questi ci siano anche volti noti del mondo dello spettacolo. Proprio ieri sera in diretta Le Iene era arrivato anche l’annuncio di Alessia Marcuzzi che da casa sua, spiegava come aveva scoperto di essere positiva al19.AL19: L’ANNUNCIO SUI SOCIAL “Ciao a tutti ...