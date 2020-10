Libano e Israele, un dialogo impossibile con il "miraggio del gas" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La notizia dell’avvio di un dialogo tra Israele e Libano - due dei Paesi che più si odiano, o si sono odiati, al mondo – è storica, pur con tutti i “se” e i “ma” che accompagnano questo passaggio. Con la mediazione degli Stati Uniti, israeliani e libanesi hanno iniziato oggi i colloqui indiretti per risolvere una controversia sui confini marittimi: ciascuno di loro rivendica la propria sovranità su un tratto di circa 860 chilometri quadrati del Mar Mediterraneo potenzialmente ricco di petrolio e gas. L’incontro si è svolto a Naqura, nella base 1-32A dell’Unifil, la missione Onu schierata nel sud del Libano a ridosso della Linea Blu di demarcazione tra i due Paesi. Onu e Stati Uniti hanno definito “produttivi” i colloqui, che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La notizia dell’avvio di untra- due dei Paesi che più si odiano, o si sono odiati, al mondo – è storica, pur con tutti i “se” e i “ma” che accompagnano questo passaggio. Con la mediazione degli Stati Uniti, israeliani e libanesi hanno iniziato oggi i colloqui indiretti per risolvere una controversia sui confini marittimi: ciascuno di loro rivendica la propria sovranità su un tratto di circa 860 chilometri quadrati del Mar Mediterraneo potenzialmente ricco di petrolio e gas. L’incontro si è svolto a Naqura, nella base 1-32A dell’Unifil, la missione Onu schierata nel sud dela ridosso della Linea Blu di demarcazione tra i due Paesi. Onu e Stati Uniti hanno definito “produttivi” i colloqui, che ...

