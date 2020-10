GF Vip: quanto guadagnano Elisabetta Gregoraci e gli altri concorrenti? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Puntuale arriva anche in questa edizione del GF Vip la curiosità sul quanto guadagnano i “vipponi” e in particolare Elisabetta Gregoraci. Non c’è dubbio che sia l’ex signora Briatore la più pagata del reality show di Alfonso Signorini; non a caso era la più attesa. Su Elisabetta Gregoraci occhi puntati dal primo istante e su tutto, dagli abiti all’atteggiamento. La domanda torna ogni stagione e riguarda il cachet dei gieffini vip, quanto il Grande Fratello paghi per ognuno di loro. Le cifre esatte e ufficiali non ci sono e non ci saranno, forse anche per evitare che i vip discutano tra loro per i diversi compensi. Le voci però girano sempre e tra i corridoi Mediaset c’è la forbice che indica ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Puntuale arriva anche in questa edizione del GF Vip la curiosità suli “vipponi” e in particolare. Non c’è dubbio che sia l’ex signora Briatore la più pagata del reality show di Alfonso Signorini; non a caso era la più attesa. Suocchi puntati dal primo istante e su tutto, dagli abiti all’atteggiamento. La domanda torna ogni stagione e riguarda il cachet dei gieffini vip,il Grande Fratello paghi per ognuno di loro. Le cifre esatte e ufficiali non ci sono e non ci saranno, forse anche per evitare che i vip discutano tra loro per i diversi compensi. Le voci però girano sempre e tra i corridoi Mediaset c’è la forbice che indica ...

marnatv : @stanzaselvaggia Io credo che siano tamponati in quanto sportivi, ma che si espongano al contagio in quanto vip con… - Barby_VIP : Quanto è prezioso? - infoitcultura : Quanto guadagna Elisabetta Gregoraci per stare nella casa del Grande Fratello Vip - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, ma quanto incassa dal Grande Fratello Vip! Mentre parla (di lei e Briatore) il suo ex Fr - sereferiali : ma gian quanto sei vip smettila -