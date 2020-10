Covid: record di contagi: 7.332 in un giorno (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Redazione Nelle ultime 24 ore 7.332 nuovi positivi a fronte di 152.196 tamponi effettuati. In lieve aumento i decessi, 43 oggi contro i 41 di ieri (36.289 in totale). Frena la crescita delle terapie intensive, oggi 25 in più contro il +62 di ieri (sono ora 539 in tutto). Il premier, Giuseppe Conte, conferma la necessità … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Redazione Nelle ultime 24 ore 7.332 nuovi positivi a fronte di 152.196 tamponi effettuati. In lieve aumento i decessi, 43 oggi contro i 41 di ieri (36.289 in totale). Frena la crescita delle terapie intensive, oggi 25 in più contro il +62 di ieri (sono ora 539 in tutto). Il premier, Giuseppe Conte, conferma la necessità … Impronta Unika.

