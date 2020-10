Bus e metro stracolmi, rischio contagi. Conte ammette: 'Situazione critica' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In attesa alla fermata del bus o sulla banchina della metropolitana. Poi, a bordo, stretti, come documentano foto - e lamentele - di più viaggiatori. I mezzi pubblici sono spesso affollati. E fanno ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In attesa alla fermata del bus o sulla banchina dellapolitana. Poi, a bordo, stretti, come documentano foto - e lamentele - di più viaggiatori. I mezzi pubblici sono spesso affollati. E fanno ...

EGardini : ?? Il governo ci manda la Polizia in casa ma non fa nulla per gli assembramenti su tram, metro e bus. Non ne possiam… - Corriere : Roma, rischio Covid su bus e metro affollati: «Le mascherine? Inutili» - ilriformista : Enti locali e sindacati chiedono che la capienza sia ridotta al 50% #trasporti #coronavirus - angiuoniluigi : RT @leggoit: Bus e metro stracolmi, rischio contagi. Conte ammette: «Situazione critica» - ildelfinogiulio : RT @CIaudiaGiulia: @colvieux @Miti_Vigliero @ricpuglisi @vitalbaa @ildelfinogiulio @aspide_l Oggi sul Corriere «Dal CTS allarme su bus e… -