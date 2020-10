Uomini e Donne, Roberta Di Padua attratta da un tronista: chi è? (Di martedì 13 ottobre 2020) Da quando Maria de Filippi, appoggiata anche dalla sua redazione, ha scelto di unire in un’unica registrazione il trono over e quello classico le dinamiche dei protagonisti delle due testate si sono inaspettatamente intrecciate. Gli anta hanno cominciato a provare attenzione per i giovani e alcuni corteggiatori si sono sentiti attratti da cavalieri e dame. A rivelare la sua attenzione nei confronti di uno dei giovani tronisti, Davide Donadei, una delle dame più cool del programma Roberta di Padua. I due si sono conosciuti nello studio ma a quanto pare fra loro sembra esserci una particolare attrazione. Davide ha più volte manifestato il suo interesse alla donna, che nonostante sia più grande di lui, trova affascinante e molto attraente. Roberta, lusingata da tanta attenzione, ha rivelato al magazine di ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Da quando Maria de Filippi, appoggiata anche dalla sua redazione, ha scelto di unire in un’unica registrazione il trono over e quello classico le dinamiche dei protagonisti delle due testate si sono inaspettatamente intrecciate. Gli anta hanno cominciato a provare attenzione per i giovani e alcuni corteggiatori si sono sentiti attratti da cavalieri e dame. A rivelare la sua attenzione nei confronti di uno dei giovani tronisti, Davide Donadei, una delle dame più cool del programmadi. I due si sono conosciuti nello studio ma a quanto pare fra loro sembra esserci una particolare attrazione. Davide ha più volte manifestato il suo interesse alla donna, che nonostante sia più grande di lui, trova affascinante e molto attraente., lusingata da tanta attenzione, ha rivelato al magazine di ...

