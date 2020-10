Rubavano tamponi per Covid in ospedale e li eseguivano abusivamente: in manette infermiera romana e il marito (Di martedì 13 ottobre 2020) Alle prime luci dell’alba i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale della Repubblica di Civitavecchia, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di 50 anni e della sua compagna 35enne per i reati di peculato (art.314 c.p.), esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p.) e falsità materiale (artt. 477 e 482 c.p.). Nel corso delle indagini i Carabinieri della Stazione Civitavecchia Principale hanno accertato che: la donna, infermiera presso la Asl di Civitavecchia, si sarebbe appropriata di materiale e strumentazione medica (sacche per urina, rotoli di garza, lacci emostatici, provette e medicinali) forniti alla farmacia interna dell’ospedale e ai vari ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 ottobre 2020) Alle prime luci dell’alba i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale della Repubblica di Civitavecchia, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo di 50 anni e della sua compagna 35enne per i reati di peculato (art.314 c.p.), esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p.) e falsità materiale (artt. 477 e 482 c.p.). Nel corso delle indagini i Carabinieri della Stazione Civitavecchia Principale hanno accertato che: la donna,presso la Asl di Civitavecchia, si sarebbe appropriata di materiale e strumentazione medica (sacche per urina, rotoli di garza, lacci emostatici, provette e medicinali) forniti alla farmacia interna dell’e ai vari ...

I carabinieri di Ciitavecchia hanno concluso in tempi record l'indagine e per un'infermiera e il compagno sono scattati gli arresti, disposti dal Gip su richiesta del pm. La vicenda è quella della tru ...

