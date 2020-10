Questa foto è stata scattata a Lampedusa, ma nel 2011 (Di martedì 13 ottobre 2020) L’8 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una folla ordinata sulla banchina di un porto. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Buongiorno da Lampedusa. L’invasione continua!». Il riferimento è alle notizie di cronaca circa i continui sbarchi di migranti sull’isola di Lampedusa (Sicilia) tra settembre e inizio ottobre. Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook l’8 ottobre 2020 – Fuori contesto Come ricostruito in un precedente articolo, la foto oggetto della nostra verifica non è stata scattata a Lampedusa l’8 ottobre 2020. ... Leggi su facta.news (Di martedì 13 ottobre 2020) L’8 ottobre 2020 su Facebook èpubblicata unache mostra una folla ordinata sulla banchina di un porto. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Buongiorno da. L’invasione continua!». Il riferimento è alle notizie di cronaca circa i continui sbarchi di migranti sull’isola di(Sicilia) tra settembre e inizio ottobre. Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Post pubblicato su Facebook l’8 ottobre 2020 – Fuori contesto Come ricostruito in un precedente articolo, laoggetto della nostra verifica non èl’8 ottobre 2020. ...

In total white l’influencer è bellissima. Una foto la sua, quella da poco pubblicata, che ha già raggiunto oltre 29 mila like. Fans in visibilio per questo ennesimo outfit da mozzare il fiato. Si ...

Vi ricordiamo che le attese novità di Apple verranno svelate tra poche ore: in questo articolo trovate tutti i dettagli su come seguire l’evento in diretta.

Vi ricordiamo che le attese novità di Apple verranno svelate tra poche ore: in questo articolo trovate tutti i dettagli su come seguire l'evento in diretta.