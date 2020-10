Pietro Castellitto, le mie famiglie di prede e predatori (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - Un primo film, da regista, I predatori, scritto a 22 anni, "quando la carriera da attore non mi andava benissimo". Sei anni dopo Pietro Castellitto sta vivendo una fase molto ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - Un primo film, da regista, I, scritto a 22 anni, "quando la carriera da attore non mi andava benissimo". Sei anni doposta vivendo una fase molto ...

“I Predatori” di Sergio Castellitto – La recensione

È stato la folgorazione e la grande sorpresa della 77° edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Pietro Castellitto, che con la sua opera prima I Predatori si è aggiudicato il premio Miglior Sceneg ...

