Napoli, Milik: 'Non è giusto essere messo da parte così' (Di martedì 13 ottobre 2020) L'attaccante del Napoli, Arek Milik, ha rilasciato una lunga intervista a "SportoweFakty", dopo mesi di silenzio, così com'è previsto dalle disposizioni imposte dalla società. Milik ha approfittato ... Leggi su gazzetta (Di martedì 13 ottobre 2020) L'attaccante del, Arek, ha rilasciato una lunga intervista a "SportoweFakty", dopo mesi di silenzio,; com'; previsto dalle disposizioni imposte dalla società.ha approfittato ...

claudioruss : Arkadiusz #Milik rompe il silenzio ed espone la sua versione sugli ultimi mesi al #Napoli: 'Mai mancato di rispetto… - DiMarzio : La #Juventus, le visite con la #Roma, il rapporto con il #Napoli: #Milik dice tutto - marcoconterio : ?? #Milik attacca il #Napoli dalla ???? 'Ho saputo dell'esclusione dalle liste dai media. Comunicazione del club non p… - SOSFanta : ?? #Milik: 'Il #Napoli non ha parlato col club dove volevo andare! La verità sulla #Roma' 'Cosa succederà a gennaio… - RafAuriemma : Lo attende una splendida stagione in tribuna, a meno che a gennaio non deciderà di accettare il trasferimento in un… -