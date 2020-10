Marte oggi è in opposizione: il Pianeta Rosso brillante per tutta la notte, allineato con Sole e Terra (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Pianeta Rosso è il vero protagonista del cielo del mese di ottobre 2020.oggi 13 ottobre, Marte si trova all’opposizione: il Sole, la Terra e Marte sono allineati, e al tramonto del Sole, dalla parte opposta della volta celeste, sorgerà Marte. Potremo ammirare il Pianeta ad est nel corso della sera, con culmine a sud nelle ore centrali della notte, e poi potremo scorgerlo ad occidente prima dell’alba. Sarà quindi osservabile per l’intera notte. La minima distanza dalla Terra, pari a 62 milioni di km, è stata raggiunta il 6 ottobre: quindi non solo Marte si trova in ottime condizioni ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Ilè il vero protagonista del cielo del mese di ottobre 2020.13 ottobre,si trova all’: il, lasono allineati, e al tramonto del, dalla parte opposta della volta celeste, sorgerà. Potremo ammirare ilad est nel corso della sera, con culmine a sud nelle ore centrali della, e poi potremo scorgerlo ad occidente prima dell’alba. Sarà quindi osservabile per l’intera. La minima distanza dalla, pari a 62 milioni di km, è stata raggiunta il 6 ottobre: quindi non solosi trova in ottime condizioni ...

Nell'oroscopo di martedì 13 ottobre la Luna che entra, nelle primissime ore della mattina, nel misurato e lucido segno della Vergine, metterà (forse) un po' di ordine in un ciel ...

