(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Baciò una, ildi un liceo fiorentino: per questo è statoa 1e 8, con sospensione condizionale della pena, dal Tribunale di, per violenza sessuale. La, all'epoca dei fatti, aveva 17 anni

FirenzePost : Firenze: professore baciò studentessa, condannato a un anno e otto mesi - rocco_lando : Baciò studentessa 17enne in un liceo di Firenze, professore condannato - sandyne17 : RT @Francesco_Testi: L’altro ieri a @SkyTG24 un Professore dell’università di Firenze dice delle cose più che discutibili a proposito di #v… - SoniaLaVera : RT @Francesco_Testi: L’altro ieri a @SkyTG24 un Professore dell’università di Firenze dice delle cose più che discutibili a proposito di #v… - BarbaraRaval : RT @Francesco_Testi: L’altro ieri a @SkyTG24 un Professore dell’università di Firenze dice delle cose più che discutibili a proposito di #v… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze professore

FIRENZE – Baciò una studentessa, il professore di un liceo fiorentino: per questo è stato condannato a 1 anno e 8 mesi, con sospensione condizionale della pena, dal Tribunale di Firenze, per violenza ...PALERMO (ITALPRESS) - Medici fiscali inattivi e senza diritti, esposti ad aggressioni e pagati a visita, ma con la garanzia della disponibilita'. Nonostante l'emergenza sanitaria da coronavirus, in Si ...