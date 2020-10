Csm, la commissione vota a maggioranza per il pensionamento di Davigo: “Deve lasciare”. La decisione finale spetta al plenum (Di martedì 13 ottobre 2020) La commissione Verifica Titoli del Csm ha votato 2 contro 1 per il pensionamento di Piercamillo Davigo. Il consigliere, se la decisione sarà confermata dal plenum di Palazzo dei marescialli, dovrà lasciare il Consiglio superiore della magistratura quando, tra qualche giorno, compirà 70 anni, l’età massima per la permanenza in magistratura. Sulla data del plenum sta decidendo in queste ore il Comitato di presidenza. In commissione si è espresso contro il pensionamento di Davigo il laico del M5s Alberto Maria Benedetti. A favore della proposta della maggioranza hanno votato la presidente Loredana Miccichè e la consigliera Paola Braggion, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) LaVerifica Titoli del Csm hato 2 contro 1 per ildi Piercamillo. Il consigliere, se lasarà confermata daldi Palazzo dei marescialli, dovrà lasciare il Consiglio superiore della magistratura quando, tra qualche giorno, compirà 70 anni, l’età massima per la permanenza in magistratura. Sulla data delsta decidendo in queste ore il Comitato di presidenza. Insi è espresso contro ildiil laico del M5s Alberto Maria Benedetti. A favore della proposta dellahannoto la presidente Loredana Miccichè e la consigliera Paola Braggion, ...

TeoloMassimo : RT @FQLive: #ULTIMORA Csm, commissione vota a maggioranza per il pensionamento di Davigo - clikservernet : Csm, la commissione vota a maggioranza per il pensionamento di Davigo: “Deve lasciare”. La decisione finale spetta… - fattoquotidiano : RT @FQLive: #ULTIMORA Csm, commissione vota a maggioranza per il pensionamento di Davigo - FQLive : #ULTIMORA Csm, commissione vota a maggioranza per il pensionamento di Davigo - Noovyis : (Csm, la commissione vota a maggioranza per il pensionamento di Davigo: “Deve lasciare”. La decisione finale spetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Csm commissione Caso Davigo, il Csm: "Deve andarsene". Si spacca la commissione verifica titoli la Repubblica Caso Davigo, il Csm: "Deve andarsene". Si spacca la commissione verifica titoli

Le due consigliere togate di Magistratura indipendente, Loredana Micciché e Paola Maria Braggion, hanno votato per la sua decadenza dal Consiglio. A ...

Contrasto al Coronavirus, ecco le misure del nuovo dpcm

Clicca e condividi l'articoloDivieto di feste private al chiuso o all’aperto e “forte raccomandazione” a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici co ...

Le due consigliere togate di Magistratura indipendente, Loredana Micciché e Paola Maria Braggion, hanno votato per la sua decadenza dal Consiglio. A ...Clicca e condividi l'articoloDivieto di feste private al chiuso o all’aperto e “forte raccomandazione” a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici co ...