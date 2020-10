Colosimo | Dpcm Conte e ordinanza Zingaretti in contrasto su mascherine

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – “Il nuovodel Governo e la direttiva disullesono tra loro incompatibili: da un parte il Governo dice che i cittadini non dovranno portare la mascherina all’aperto nei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi; dall’altra il provvedimento della Regione Lazio dice che la mascherina va portata sempre e ovunque: secondo lo-pensiero un cittadino che va al mare a prendere il sole deve farlo obbligatoriamente con la mascherina.” “Ma c’e’ di piu’: il Governo specifica che sono esenti dall’obbligo di mascherina all’aperto coloro i quali svolgono attivita’ sportiva, mentre sono ...